  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İhtiyaç sahiplerine yapılacak yardım Resmi Gazete'de yayımlandı
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İhtiyaç sahiplerine yapılacak yardım Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 07:18:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İhtiyaç sahiplerine yapılacak yardım Resmi Gazete'de yayımlandı

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, kömür yardımı, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak.

İl ve ilçe bazında hane başı dağıtımı yapılacak kömür miktarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirlenecek.

Yardımdan faydalanacak haneler, her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilecek. Vakıflarca sayıları belirlenen hane sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanacak.

Amacı dışında kullandığı tespit edilen yeniden değerlendirilecek

Dağıtımı yapılan kömür, muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemeyecek. Kömürün, amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda yardımdan faydalanan hanelerin hak sahiplikleri vakıflar tarafından yeniden gözden geçirilecek.

Kömür teslimatları, söz konusu kararın hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha neyi bekliyorlar! Diyanet başkan yardımcısından Arap liderlere ayar
Daha neyi bekliyorlar! Diyanet başkan yardımcısından Arap liderlere ayar

Aktüel

Daha neyi bekliyorlar! Diyanet başkan yardımcısından Arap liderlere ayar

Filistin: İsrail BMGK’nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor
Filistin: İsrail BMGK’nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

Gündem

Filistin: İsrail BMGK’nin Gazze'ye yardım kararının uygulanmasını engelliyor

Türk usulü yardıma 2 bin 180 TL ceza!
Türk usulü yardıma 2 bin 180 TL ceza!

Aktüel

Türk usulü yardıma 2 bin 180 TL ceza!

Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tır girdi
Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tır girdi

Gündem

Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tır girdi

Alçaklar Gazze'ye gönderilen yardımları yakıyorlar!
Alçaklar Gazze'ye gönderilen yardımları yakıyorlar!

Gündem

Alçaklar Gazze'ye gönderilen yardımları yakıyorlar!

Bölgedeki yardımları denetleme mekanizması olacak... Guterres, Gazze'ye koordinatör atadı
Bölgedeki yardımları denetleme mekanizması olacak... Guterres, Gazze'ye koordinatör atadı

Dünya

Bölgedeki yardımları denetleme mekanizması olacak... Guterres, Gazze'ye koordinatör atadı

ABD'den Rusya'yı kızdıran yardım! Atacak kurşunları kalmamıştı son anda yetiştiler
ABD'den Rusya'yı kızdıran yardım! Atacak kurşunları kalmamıştı son anda yetiştiler

Dünya

ABD'den Rusya'yı kızdıran yardım! Atacak kurşunları kalmamıştı son anda yetiştiler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte dost ve müttefik ülkelere yapılacak yardımlar
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte dost ve müttefik ülkelere yapılacak yardımlar

Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte dost ve müttefik ülkelere yapılacak yardımlar

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23