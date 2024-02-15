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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2024-02-15 00:39:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır temasları sırasında İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.

Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarının ardından İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbede dua edip yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi de eşlik etti.

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