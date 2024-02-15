Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır temasları sırasında İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.
Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarının ardından İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.
Türbede dua edip yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi de eşlik etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da! Erdoğan'ı Sisi böyle karşıladı! İşte dikkat çeken fotoğraflar