Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.

Aliyev'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Bakü'ye yeni atanan Büyükelçi Nikolaos Piperigkos'u kabul etmişti.

Görüşmede Yunanistan'ın provokasyonları sonrası gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz ile ilgili açıklama yapan İlham Aliyev, "Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Aliyev'in o açıklaması:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerilimlerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız olmadığını, bizim için kardeş bir ülke olduğunun bir sır olmadığını size söyleyebilirim. Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her şartta destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları dahil her konuda destekliyoruz"