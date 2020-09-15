  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i kutladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan lideri İlham Aliyev telefonda görüştü. Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 15:37:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.

Aliyev'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Bakü'ye yeni atanan Büyükelçi Nikolaos Piperigkos'u kabul etmişti.

Görüşmede Yunanistan'ın provokasyonları sonrası gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz ile ilgili açıklama yapan İlham Aliyev, "Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Aliyev'in o açıklaması:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında son zamanlarda yaşanan gerilimlerden bahsetmek istiyorum. Türkiye'nin sadece dostumuz ve ortağımız olmadığını, bizim için kardeş bir ülke olduğunun bir sır olmadığını size söyleyebilirim. Türkiye'yi tereddütsüz destekliyoruz ve her şartta destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan'ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz'deki arama çalışmaları dahil her konuda destekliyoruz"

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu’ndan Melih Gökçek’e hakaret! “Y….K”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gök..
Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü
Gündem

Alman gazetesi manşetine böyle taşıdı: Erdoğan'ın siyaseti kıyafet seçiminden çok daha güçlü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman Die Welt gazetesine konu oldu. Gazetede yayımlanan yazıda Erdoğan'ın siy..
Almanya'dan Putin'e kötü haber
Dünya

Almanya'dan Putin'e kötü haber

Almanya'da zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tedaviye olumlu cevap verdiği ve ayağa kalktığı açıklandı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı