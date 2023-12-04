  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail, çoğu çocuk en az 30 sivili daha katletti: Sınırsız katliam

Ali Sinanoğlu ilk kez Akit’e konuştu! Divan Başkanı Serdar Keskin’e sert sözler

Kış aylarının başlamasıyla uzmanlardan araç sahiplerine kritik uyarı!

İstanbul Havalimanı'nın büyük başarısı: 100'ler kulübüne girdik

5 binden fazla şehit verdik: Yer altı ortamı yer üstüne taşındı

4 Türk mühendisten Rusları nakavt edecek proje! Resmen şoke ettiler! Siz ne yaptınız böyle çocuklar

“Fon” vurgununda adı geçiyordu! Seçil Erzan, ‘Para aldığım kişilerden’ demişti! Ve AK Partili o isim istifa etti

Ekrem İmamoğlu'nun dört yıl önceki videosu gündem oldu! O anlara biz bile utandık

Sonunda bu rezilliği de yaptılar! Caddenin ortasında onları görenler şok oldu! İşte “Başımıza taş yağacak” dedirten o görüntüler

İsrail’de üst düzey emniyet yetkilisi istifa etti: Şeker dağıtır gibi silah dağıtıyorlar
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani görüşmesine ilişkin açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani görüşmesine ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:13:00 - 2023-12-04 21:15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin Lusail Sarayı'ndaki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımların ele alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.

Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi."

Al Sani duyurdu! Katar'dan Türkiye ile anlaşma açıklaması
Al Sani duyurdu! Katar'dan Türkiye ile anlaşma açıklaması

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Al Sani duyurdu! Katar'dan Türkiye ile anlaşma açıklaması

İsrail'den Türkiye ve Katar'da suikast açıklaması! Açık açık "öldüreceğiz" dediler
İsrail'den Türkiye ve Katar'da suikast açıklaması! Açık açık "öldüreceğiz" dediler

Gündem

İsrail'den Türkiye ve Katar'da suikast açıklaması! Açık açık "öldüreceğiz" dediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş "Katar" hamlesi! Bu kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Katar” hamlesi! Bu kararı aldı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş “Katar” hamlesi! Bu kararı aldı

Başkan Erdoğan Katar'da
Başkan Erdoğan Katar'da

Gündem

Başkan Erdoğan Katar'da

Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma! İmzalar atıldı
Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma! İmzalar atıldı

Siyaset

Türkiye ile Katar arasında 12 yeni anlaşma! İmzalar atıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonunda bu rezilliği de yaptılar! Caddenin ortasında onları görenler şok oldu! İşte “Başımıza taş yağacak” dedirten o görüntüler
Gündem

Sonunda bu rezilliği de yaptılar! Caddenin ortasında onları görenler şok oldu! İşte “Başımıza taş yağacak” dedirten o görüntüler

Gün geçmiyor ki skandal bir olay yaşanmasın. Bir kadın, kocasına tasma taktı, yetmedi eşini sokak sokak gezdirdi. Eşini tasma ile gezdiren k..
Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşüp...
Yerel

Zonguldak'ta budamak için çıktığı ağaçtan düşüp...

Zonguldak'ta Adem İnamoğlu, budamak için çıktığı ağaçtan düştü. Ağır yaralanan İnamoğlu, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı...
Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile
Medya

Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile

Son günlerde yaşanan iki dehşet verici olay, toplumun vicdanını derinden sarstı. Bir Ekşi Sözlük kullanıcısının bir bebeğe tecavüz ettiği id..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23