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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe Gazze'yi görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe Gazze'yi görüştü

Yeniakit Publisher
2024-06-13 00:10:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Kralı 6. Felipe Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya Kralı 6. Felipe ile İsrail'in Gazze işgalini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamında bulunduğu İspanya'da, Kral 6. Felipe ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "CAN" ile Türkiye- İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarzuela Kraliyet Sarayı'nda İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. Önemli görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, iki ülke heyetleri de hazır bulundu.

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEM MADDESİ GAZZE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Madrid'deki görüşmede, Türkiye ve İspanya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin gelişerek daha da derinleşeceğine inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesinden savunma sanayi alanında işbirliğine kadar her alanda atılacak adımların iki ülkeye de kazandıracağının altını çizdi.

İsrail yönetiminin Filistin topraklarında gerçekleştirdiği soykırım politikalarının bir an önce sona ermesi gerektiğini, İspanya'nın bu konuda attığı adımlar ile Filistin'e verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu süreçte uluslararası camianın İsrail'e yönelik baskılarını artırmasının bölgede kalıcı barışın kapısını aralayabileceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kral Felipe'yi en kısa sürede mutlaka Türkiye'ye beklediğini kaydetti.
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