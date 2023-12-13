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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yapıcıoğlu'ndan ilk açıklama
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yapıcıoğlu'ndan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2023-12-13 18:34:00 - 2023-12-13 18:36:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yapıcıoğlu'ndan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yerel seçimlerde ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Yapıcıoğlu'nu, kabulün gerçekleşeceği AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.

Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Yerel seçimleri görüştüler

Yapıcıoğlu, görüşmenin ardından parti genel merkezinden ayrılırken yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin yerel seçimlere ilişkin olduğunu söyledi.

Prensip olarak Cumhur İttifakı'nın devam etmesi yönünde bir talep ve irade uyuşması olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, "Arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde detayları çalışacaklar. Detaylar belli olduktan sonra icap ederse kamuoyuna yeni bir açıklama yaparız." diye konuştu.
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Yapıcıoğlu, "Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği için bir il telaffuz edildi mi?" sorusu üzerine, detayları zamanı gelince paylaşacaklarını söyledi.

"Efkan Ala başkanlığında AK Parti heyeti olacak"

Görüşmeler için heyet oluşturulup oluşturulmadığı sorulan Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Efkan Ala başkanlığında AK Parti heyeti olacak. Bizde Genel Başkanvekilimiz İshak Sağlam başkanlığında heyet olacak. Üçer kişilik heyetler, bu çalışmaları yapacaklar. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir sonuca ulaşmak için gayret edecekler."

Yapıcıoğlu, "İlk görüşme ne zaman yapılacak?" sorusuna, "Muhtemelen, yarın ya da cuma günü olur." yanıtını verdi.

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