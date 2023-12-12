  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

24 Yıllık dev Şirket iflas etti! Holding için iflas kararı verildi: yüzlerce kişi işsiz kalacak! Yer Ankara

Ömer Çelik duyurdu! AK Parti'den Faruk Koca kararı

Cevdet Yılmaz: 20 yılda bir çok ülke Türkiye'den satın aldı! 252 milyar dolar yabancı yatırım yapıldı! İşte o sözleri

O iki ülkenin vatandaşları Konya'dan toprak satın alamıyor! İşte sebebi...

400 şubesi bulunan ünlü market iflas etti! Binlerce çalışan işsiz kalacak

Meteoroloji uzmanı tarih verdi, önceden ilan etti! İstanbul'a kötü haber: kar geliyor, Türkiye'ye duyurdu! Çarpıcı tahmin

Bu nasıl dürüstlük Adnan Beker!

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor! Tarih verildi... O sabah uyandığımızda nevrimiz dönebilir

TSK'nın yeni gözbebeği olacak! ASELSAN'ın yeni bombası

Yasak geldi! Türkiye kararı aldıktan sonra herkes şok geçirdi! Sınıf anneliği isim değiştirdi! Şoke eden detay
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Erbakan'dan 'yerel seçim' açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Erbakan'dan 'yerel seçim' açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-12-12 20:07:00 - 2023-12-12 20:13:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde görüşmesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine bir görüşme gerçekleştiğini belirten Erbakan, “Hem hepimizin maalesef kanayan yarası olan Gazze'deki gelişmelerle ilgili hem Türkiye gündemiyle ilişkili görüşmede bulunduk. Yaklaşan seçimlerle ilgili de çeşitli fikir alışverişlerinin gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı olmasını, hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Bu aşamada bu kadarıyla iktifa etmeyi daha uygun buluyorum. Yine zamanı geldiği zaman, gerekli görüldüğü zaman, gerekli açıklamalar daha tahsilatlı bir şekilde yapılır” şeklinde konuştu.

Yerel seçim mesajı

"Yeniden Refah Partisinin Ankara ve İstanbul’da belediye başkanı aday çıkarmamasını ve AK Parti ile bir ittifak olabilir mi" sorusuna Erbakan, "Tabii seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi. Ancak dediğim gibi şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur. Tabii bizim de teşkilatımızla yetkili kurullarımızla değerlendirmeler, istişareler yapmamız gerekir. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Vakti geldiğinde gerekli görüldüğünde daha ayrıntılı bir açıklama yapılır” yanıtını verdi.

"Yakın zamanda bir görüşme olacak mı" sorusu üzerine ise Erbakan, “Yok” dedi.

HEDEP'ten CHP'yi üzecek yerel seçim kararı
HEDEP'ten CHP'yi üzecek yerel seçim kararı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HEDEP'ten CHP'yi üzecek yerel seçim kararı

İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır!
İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır!

Siyaset

İYİ Parti'den CHP'ye şok: Yerel seçim için işbirliğine hayır!

Irak'ta okullara 1 hafta 'yerel seçim' tatili
Irak'ta okullara 1 hafta 'yerel seçim' tatili

Dünya

Irak'ta okullara 1 hafta 'yerel seçim' tatili

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yerel seçim kararı! O isimlerle vedalaşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yerel seçim kararı! O isimlerle vedalaşacak

Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yerel seçim kararı! O isimlerle vedalaşacak

Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
Bahçeli'den yerel seçim açıklaması

Gündem

Bahçeli'den yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erbakan bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erbakan bir araya geldi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erbakan bir araya geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23