Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dibeybe'nin görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Vahdettin Köşkü'nde 2 saat gerçekleşen görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
İsrail Filistin arasında ki süreci son derece yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Görüşme 2 saat sürdü
Vahdettin Köşkü’nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in hastane katliamına sert tepki!
Siyaset
Erdoğan’ı bu katile benzetmekten utanacak mısın şimdi? Meral Akşener kendi kuyruğuna bastı