  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Partilere yapılacak hazine yardımı belli oldu! İşte parti parti alacakları paralar...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı o olacak! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Canlı yayında skandal anlar! Mehmet Akif Ersoy ne olduğunu anlayamadı, birden coplamaya başladılar

İsrail’den tüm dünyayı şok eden karar! Sonunda bunu da yaptılar

Aliyev isyan etti... Bu ülke hem BM daimi üyesi, hem de sömürgeci: Tarihi sömürge ve katliamlarla yazılmış bir ülke

Uğur Dündar tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! İsrail’le ilgili sözleri duyanları şok etti

Batı Şeria'da da katliam devam ediyor! 1 günde 13 kişi öldürüldü

Mehmet Şimşek ile görüşen Cem Küçük asgari ücretle ilgili son kulis bilgisini 'O verilecek' diyerek paylaştı

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili hiç hesapta olmayan gelişme! Cem Küçük az önce duyurdu

Hükümetten gram altınla ilgili flaş karar! Artık zorunlu oldu, eğer yoksa sakın almayın sakın
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dibeybe'nin görüşmesi sona erdi
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dibeybe'nin görüşmesi sona erdi

Yeniakit Publisher
2023-10-20 18:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dibeybe'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Vahdettin Köşkü'nde 2 saat gerçekleşen görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşme sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

İsrail Filistin arasında ki süreci son derece yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Görüşme 2 saat sürdü

Vahdettin Köşkü’nde yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in hastane katliamına sert tepki!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in hastane katliamına sert tepki!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in hastane katliamına sert tepki!

Lula da Silva'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Lula da Silva'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Dünya

Lula da Silva'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Meral Akşener kendi kuyruğuna bastı" target="_blank">
Erdoğan’ı bu katile benzetmekten utanacak mısın şimdi? Meral Akşener kendi kuyruğuna bastı
Erdoğan’ı bu katile benzetmekten utanacak mısın şimdi? Meral Akşener kendi kuyruğuna bastı

Siyaset

Erdoğan’ı bu katile benzetmekten utanacak mısın şimdi? Meral Akşener kendi kuyruğuna bastı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye İsrail tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye İsrail tepkisi!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye İsrail tepkisi!

Sözcü gazetesi Erdoğan'ın dediğine geldi
Sözcü gazetesi Erdoğan'ın dediğine geldi

Medya

Sözcü gazetesi Erdoğan'ın dediğine geldi

Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Tamamen aynı fikirdeyim'
Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Tamamen aynı fikirdeyim'

Gündem

Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Tamamen aynı fikirdeyim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23