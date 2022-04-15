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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan IKYB Başbakanı Barzani ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan IKYB Başbakanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 23:49:00 - 2022-04-16 00:35:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan IKYB Başbakanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Bölgesel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

 

 

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diyarbakırlı

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