Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aile' vurgusu yaparak uyardı: Sosyal medyadan çocuklarımızı korumamız gerekiyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Ideathon Yarışması'nın ödül törenine iştirak etti. Başkan Erdoğan, 'Aile' vurgusu ile uyardı: "Sosyal medyadan çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Sanal k umar bağımlı sayısı artıyor. Bağımlılık illetine karşı çalışıyoruz. Bu bir milli güvenlik meselesidir." dedi.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilki düzenlenen yarışmanın kazananları açıklandı. Programda konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Erdoğan, "Aile milli güvenlik meselesidir. Aile toplumun hareket, mukavemet merkezidir. Aileye saldırı beka meselesidir" ifadelerini kullandı.
"Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" temasıyla düzenlenen Ideathon’da, aile kurumunu her türlü bağımlılığa karşı korumayı ve toplumsal yapıyı güçlendirmeyi hedefleyen yenilikçi politika önerileri ele alındı.
Yarışma kapsamında finale kalan 15 takım, hazırladıkları projeleri ve politika tekliflerini jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Takımların aile odaklı çözüm önerilerini titizlikle inceleyen jüri üyeleri, dereceye giren isimleri belirledi.
Final aşamasının ardından düzenlenen törende, dereceye giren takım ve katılımcılara ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.
Programa, parti yöneticileri ve çok sayıda davetli de katılım sağladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Son yıllarda dünya genelinde belli odaklar tarafından hedef tahtasına konulan aile, toplumun hareket ve mukavemet meselesidir
Aileye yönelen her saldırının aynı zamanda milletin ve devletin omurgasını nişan aldığını unutmamalıyız. Dünyada aile hedef tahtasına konuldu. Aile halkasındaki bir kırılmanın telafisi olamaz.
Ailenin güçlendirilmesine hız verdik. Aile ve Gençlik Fonu'yla gençlerin yanında olduk.
