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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan için başlatılan kampanyada 2,5 milyon tweet atıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan için başlatılan kampanyada 2,5 milyon tweet atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar, yaklaşık 2,5 milyon kişinin desteğiyle Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 16:49:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan için başlatılan kampanyada 2,5 milyon tweet atıldı

Dün sosyal medya platformu Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

2,5 milyon tweet atıldı

Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükselen paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişi destek verdi. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon tweet atıldı.

 Erdoğan "Geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz" mesajı verdi

Paylaşımların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan şunları kaydetti:

"Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."

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