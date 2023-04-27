Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' diyerek atanamayanlara müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.

Engelli öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atanamayan tüm adayların atamasını bugün gerçekleştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından engelli öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı.

"25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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