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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-21 20:03:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin insani yardımların Gazze’ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye’de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını, Türkiye’nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti." denildi.

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