Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Atilla ile görüştü ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın İstanbul'a gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından Başkan Erdoğan telefonla aradı. ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi. New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Bakan Berat Albayrak karşıladı ABD'de 28 ay cezaevinde kalan ve serbest kaldıktan sonra dün gece saatlerinde Türkiye'ye gönderilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Başkan Erdoğan'dan telefon Başkan Erdoğan Hakan Atilla'yı telefonla aradı.

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