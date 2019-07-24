0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Atilla ile görüştü

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın İstanbul'a gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Atilla ile görüştü

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın İstanbul Havalimanı'na gelmesinin ardından Başkan Erdoğan telefonla aradı.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi.

New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Bakan Berat Albayrak karşıladı

ABD'de 28 ay cezaevinde kalan ve serbest kaldıktan sonra dün gece saatlerinde Türkiye'ye gönderilen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.

Başkan Erdoğan'dan telefon

Başkan Erdoğan Hakan Atilla'yı telefonla aradı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:08
  1. İstanbul
  2. Berat Albayrak
  3. Türk Hava Yolları
  4. Hakan Atilla
  5. Mehmet Hakan Atilla
  6. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman’ın yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması
    1. Adıyaman’ın yeni yerleşim alanlarında..
    2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    3. Kurbanlıklar görücüye çıktı
    4. VAli Akın, Çiçekdağı İlçesinde..
    5. İran uyruklu yolcunun ayakkabı..
    6. Tekne motoru hırsızı yakalandı
    7. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    8. Sudan’da bir darbe girişimi daha..
    9. Irak'ta DEAŞ saldırısı: 2 ölü
    10. Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni..
    11. Kan konduran sözler! Bize karşı çıkanı..
    12. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    13. 250 yıllık gıda ambarı çiftçinin..
    14. Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı..
    15. Naim Erol Özgüner kimdir? İBB son..
    16. Başkan Deniz’den toplu sözleşme..
    17. Şampiyonlar Canpolat ile buluştu
    18. Belediyeden yaşlılara destek
    19. Mehterli törenle başlayan Çeşme-Atina..
    20. Serbest piyasada altın fiyatları
    21. Meksika'da uçak düştü: Ölüler var
    22. Şehit çocuklarının sünnet sevinci
    23. Dezavantajlı çocuklar yüzme öğreniyor
    24. (Özel) Kuyumcuyu yaralayan soyguncu,..
    25. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    26. Kasımpaşa'nın Avusturya kampı
    27. Minik Ecem böyle düştü
    28. Milli voleybolcuların maç programı..
    29. Tülün İnal kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    30. Baydilli’den hayırlı olsun ziyareti
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?