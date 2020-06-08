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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafter’i destekleyen bir numaralı ülkeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya hakkında " Sirte'yi alma çalışmaları var. Hedef Sirte'nin çevresini alarak Sirte'yi kontrol etmek. Bu Rusya'yı rahatsız ediyor. Hafter'in böyle bir derdi yok bütün gücü Rusya'dan geliyor. " dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:20:00 - 2020-06-08 23:32:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafter’i destekleyen bir numaralı ülkeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında gündeme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Libya ile ilgili Trump'la yaptığı görüşmeye ilişkin "Bazı mutabakatlarımız oldu. Sayın Putin'le de görüşmelerim olacak. Rusya'nın orada bu şekilde bulunuyor olması... Onları kendileri ile konuşalım istiyorum." dedi.

"Hafter her an sürecin dışına atılabilir"

Libya Ordusunun başarılı operasyonlarıyla darbeci Hafter hakkın Erdoğan "Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Gelişmeler onu gösteriyor." dedi.

"Hafter'in bütün gücü Rusya'dan geliyor"

Bildiğiniz gibi şu anda Türkiye burada BM'nin tanımış olduğu Serrac'ın destekçisi. Karşıda darbeci bir hafter var. Biz bu destepimizi sürdürüyoruz. Hafter'in yanında kim yer alırsa onun da karşısında duruyoruz. Şu an itibarıyla bir çok yer geri alındı. En hayati yerlerde de her an ilerliyor. Tarhuna bölgesi önemliydi, Fatiye çok çok önemliydi. Orası aynı şekilde alındı. Adeta Tunus'a dayanan Kuzey'deki bir koridor tamamen Serrac'ın kontrolü altına girmiş oldu. Bunlar Hafter'i çılgına döndürdü. Onlar kaçıyor, Serrac ve ekipleri kovalıyor. Şimdi Sirte'yi alma çalışmaları var. Hedef Sirte'nin çevresini alarak Sirte'yi kontrol etmek. Bu Rusya'yı rahatsız ediyor. Hafter'in böyle bir derdi yok bütün gücü Rusya'dan geliyor.

 

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Yorumlar

Faruk Alci

Rusya biz orda yokuz demisti ya. Bu adamlarin hangi dedigine inanilacak. Ve bu adamlarka anlasma yapmak icin masayami oturulacak. Gercekten ilginc. 
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