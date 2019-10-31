Erdoğan, Gürcistan Başbakanı'nı kabul etti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile başbaşa görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılanan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia’yı Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti.
Erdoğan, başbaşa görüştüğü konuk Başbakan Gakharia ile heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.