Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeyi anlattı: Öyle bir başkonsolosunuz var ki...

Erdoğan, Bu konuda ciddi manada Suudi Arabistan tarafını sıkıştırıyorlar. Suudi Arabistan’dan açıklama istiyorlar. Benim burada tabii bir şeyi de söylemem lazım. Bana bir heyet (Suudi Arabistan’dan) gönderdiler. Gelen heyetle bir görüşme yaptım. Görüşmede, o zaman şunu söyledim: “Öyle bir başkonsolosunuz var ki, yaptıklarını anlamak mümkün değil. Tutmuş, bir yabancı haber ajansının elemanını içeri almış, ona elektrik panolarını gösteriyor, dolapların altındaki kapakları açıyor, onları gösteriyor, son derece lakayt davranıyor. açıklamasında bulundu.

KRAL ELEŞTİRİLERE HAK VERDİ

(Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı’yla telefon görüşmesi yaptığını anımsatarak) Ertesi gün bunu ben Kral’a da söyledim. Kral da eleştirilerimize hak verdi. Görüldüğü kadarıyla şu an Suudi Arabistan’da farklı yaklaşımlar da dikkati çekiyor. Gazetelerde Abdülaziz Mutrib’e işaret ediliyor. Netice itibarıyla Suudi Arabistan bu olayı aydınlatmak durumundadır. ‘Çıktı’ diyerek kapatılacak bir olay değil. Olay sonrasında, nişanlısı Hatice Hanım’la da görüşüldü. Biz, olayın aydınlatılması için üzerimize düşeni yapıyoruz. İstanbul Başsavcımız bir açıklama yaptı. Polis teşkilatımızın yaptığı çalışmalar var. Ben henüz raporlarını görmüş değilim. İstihbarat teşkilatımızın çalışması da devam ediyor. Yani dört bir koldan işi takip ediyoruz. Bu işi ortada bırakmamız mümkün değil.