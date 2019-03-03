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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya öyle bir ders verin ki bir daha kendine gelemesin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi’nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İdris Naim Şahin’i sert şekilde eleştirerek, “Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha kendine gelemesin” dedi.

03 Mart 2019 Pazar 15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya öyle bir ders verin ki bir daha kendine gelemesin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi’nden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İdris Naim Şahin’i sert şekilde eleştirerek, “Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha kendine gelemesin” dedi.


Ordu mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önce İP-CHP ittifak adayı, sonra İP adayı olmak için lobi yapan, en sonra da Saadet Partisi’nden aday olan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e sert şekilde yüklendi. Erdoğan, “Duyduğuma göre terör örgütlerine yanaşan, davasına aykırı düşen birisi utanmadan sıkılmadan benim dostum olduğumu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Değerli arkadaşlar, beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını yolda satarsan bu ihanet olur. Bizim bütün dostlarımız burada. İşte bu meydanda. İşte dostluk, işte muhabbet. Bizim dostluğumuz pazara kadar değil mezara kadardır. Terör örgütleriyle ortak hareket edenle bizim ne dostluğumuz olur ne yol arkadaşlığımız. Onu alacağız önce genel sekreter, sonra milletvekili sonra bakan yapacağız sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın, sonra sağda solda utanmadan sıkılmadan dostluktan bahsedeceksin. Yapılanları kendine bağlıyor. AK Parti’nin hizmetlerini imkanlarını kendine bağlayanlar şunu bilsin ki, bu şehre ne yapıldıysa AK Parti’nin ve onunla yol yürüyen kadrolarınındır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya öyle bir ders verin ki bir daha kendine gelemesin” diye konuştu.



Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:


“Seçim gecesi Ordu’nun sonuçlarını özel olarak takip edeceğim. 17 yılda Ordu’ya 21 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Ordulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 2,2 katrilyon tutarında kaynak aktardık. 20 bin seyirci kapasiteli stadyumda sona geliyoruz. Altınordu’ya gençlik merkezi yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim ettik. İmar Barışı’yla 103 bin Ordulu vatandaşımızın sıkıntısını çözdük. Yol, su medeniyettir. Ordu’nun zorlu coğrafyasında 40 kilometre uzunluğunda 33 tünel açarak yolları kolay kıldık. Biz Ferhat’ız, sizler Şirin. Sağlıkta 300’er yataklı Fatsa ve Ünye hastaneleri dahil 38 adet tesisi hizmet açtık. Maliyeti 2 katrilyon olan, 11 adet köprü ve 2 çift tüneli tamamladık. Korku dolu yolculukları minimize edelim diyoruz. Topçam-Mesudiye yolu, Topçam tünellerini Ordu ile yolundaki çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. Sel felaketi nedeniyle kullanılamaz hale gelen köprüleri onarıyoruz. Ordu’ya iki baraj, bir gölet inşa ettik. Beş baraj daha yapıyoruz. 63 adet taşkın koruma merkezi ile Ordu şehir merkezini koruduk. Ordulu çiftçilerimize 17 yılda, 3,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik. 45 bin iş yerimize toplam 870 milyon liralık SGK prim teşviki verdik. Turistin yatırımları geliştiriyoruz. Ordu’da turizmin gelişmesi için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz."



"Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar”


"Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar” diyen Erdoğan şöyle konuştu:


"Birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı içinde konsolide olacağız. Ordu’da daha yapacak çok işimiz var. 31 Mart’ta oylarımızı bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Türkiye maruz kaldığı tüm saldırılara karşı dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Bu başarının sahibi sizsiniz. Şimdi kuyruklardan bahsediyor. İlaç kuyruklarında genel müdür sendin bay Kemal. Bay Kemal sen Kandil’in yandaşısın.”

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:33
  1. doğa

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