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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım atmayacağız

Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terör örgütlerine karşı devam eden operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Geri adım atmayacağız. Biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

11 Ekim 2019 Cuma 20:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'de terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrıları yapan ülkelere cevap veren Erdoğan, "Kim ne derse desin durdurmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir. Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okulları, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk. Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır.

"Bizim işimiz terör örgütleriyle"

Şu anda Suriye'de yaşananlar, 10 bin kilometre uzaktan Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. Bizim defaetle söylediğimiz PYD/YPG, DEAŞ bir terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı PKK'ya terör örgütü diyor ama onların yan kolları olan PYD/YPG'yi kabul etmiyor. Bütün belgeleriyle kendilerine verdiğimiz halde kabul etmiyor. Batı ve Amerika ne diyor? Söyledikleri şu, 'Siz Kürtleri öldürüyürsunuz'. Bizim mücadelemiz Kürtlerle değil, terör örütleriyledir. Kürtler bizim kardeşlerimizdir. YPG/PYD, DEAŞ terör örgütüdür. Bütün belgeler her şey elimizde. Biz Suriye'yi bölmeye, parçalamaya değil orada tüm yaşayanları Arap, Kürt, Ezidi, Keldanisiyle hepsinin hukukunu korumak için orada yer almış bulunuyoruz. Şu anda koalisyon güçlerinin,diğerlerinin böyle birderdi yok. Biz sürekli oralardan tehdit alıyoruz. 911 kilometre sınırımız var.

"Kim ne derse desin durmayacağız"

Bugün havan topları atışıyla 1 yaşındaki Suriyeli çocuk öldü. 10'a yakın insanımız öldü. Daha önce yüzlercesi öldürüldü. Biz bunu ne zamana kadar bekleyeceğiz? Türkiye olarak 911 km. sınırımız olan Suriye rejiminin dahi kabul etmediği YPG/PYD'ye karşı attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Bize sağdan soldan tehditler geliyor, durdurun diye. Sayın Trump'a ve diğerlerine dedim. 'Bunu durduracaksanız durdurun' dedim, durdurmadılar. Şimdi kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Teröristlerin tamamıyla sayın Trump'ın ifade ettiği 32 km. sınırdan daha ileri gidene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz bu bölgeyi ülkemizde yaşayan 4 milyona yakın mülteci için güvenli bölge ilan ettik. Bunların içinde Kürt, Arap var mı? Var. Biz bunların hakkını koruyoruz. Dünyadan kaç ülke Suriye'den ne kadar insanı alıp da bakıyor. Bakan biziz, en ufak destek vermiyorlar, konuşmaya gelince konuşuyorlar. Öyleyse bu kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 20:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Suriye
  3. YPG
  4. PYD

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  • Şemseddin YILMAZŞemseddin YILMAZ20 dk önce
    Sayın cumhurbaşkanımızın bütün ifadelerine harfiyen katılıyor ve destekliyorum.Geri adım atmak asla olamaz.
  • AdilAdil45 dk önce
    Bir ölür, bin olur geliriz. Bundan sonra kimse bize hak, hukuk dersi vermeye kalkmasın. Sizler dünyanın öbür ucundan Irak’ta Arabistan’da özgürlük getirmeye geleceksiniz biz bebek katili uşaklarınıza dibimizde gözyumacağız, öylemi. Gayrı yetti, gerekirse silahlar kulanılır yeni dünya düzeni kurulur.. Baş eğenin başı kopsun.
  • davincidavinci47 dk önce
    bu barış harekatında çok çabuk sonuç almaz suriyelileri güvenli bölgeye göndermez vatandaşı ikna edemezse devlet şehit sayısı arttıkça vatandaşlar fikir değiştirir gibi geliyor bana.orada türkiyenin başarısız olmasının yolunu dört gözle bekleyenler var.
  • meleknurmeleknur54 dk önce
    RABBİM YOLUNUZU AÇIK EYLESİN! ELBETTE GERİ ADIM ATMAK DEMEK " DUT YEMİŞ BÜLBÜL OLUR" TÜRKİYE , EMİR KULU OLUR GEL GEL GİT GİT.

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