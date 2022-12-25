Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pazara kadar değil ha! Sevgi neydi? Maşallah. Buradan Dadaşlar diyarı Erzurum'u selamlıyorum. Hayallerinin peşinden giden tüm gençlerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 1 buçuk yıl aradan sonra Erzurum'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu vesile ile bir kez daha az önce açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün resmi rakamları aldım, dediler ki 100 bin. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. İnşallah asıl gurur paylaşımını ne zaman yapacağız? Seçimin akşamı yapacağız. Rabbim bana sizler gibi yol arkadaşı verdiği için bir kez daha hamd ediyorum. Gençlerle zaman geçirmeyi yeri benim için hep ayrı oldu. İlk günden beri sizlerin yol arkadaşlığını baş üstünde tuttum. Türkiye'yi karış karış dolaşırken gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Geçen hafta Mardin'deydik, orada da böyle gençlerimizin coşkusuna ortak olduk.

Birileri gençlere sürekli karamsarlık, biz hiç ayrım yapmaksızın tüm gençlere umut olduk. Gençlerimizin duyguları üzerinden siyasi saltanatlarını yürütmeye çalışanlara inat biz gençlere kulak verdik. Birileri FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa giderken biz cağ kebabı yedik.