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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçu

Yeniakit Publisher
2023-12-01 16:07:00 - 2023-12-01 16:09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'de yaşananlar insanlık suçu. Türkiye olarak her türlü sorumluluğu almaya hazırız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Türkiye, tüm krizlerde barışın yanında olmuş; adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır.
* Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz yüzde 1'in altında olmasına rağmen ciddi adımlar atıyoruz.

* Dünya Gazze'deki katliamın sonuçlarıyla karşı karşıya.

* İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez.
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* Gazze'de yaşananlar insanlık suçu. Türkiye olarak her türlü sorumluluğu almaya hazırız.

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