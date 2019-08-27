Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayemiz akan kanın durması, komşumuz Suriye'nin 8 yıldır özlemini çektiği huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır."
27 Ağustos 2019 Salı 17:48
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