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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Garibaşvili'yi kabul etti! Görüşmeye FETÖ okulları konusu damga vurdu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Garibaşvili'yi kabul etti! Görüşmeye FETÖ okulları konusu damga vurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-18 07:31:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Garibaşvili'yi kabul etti! Görüşmeye FETÖ okulları konusu damga vurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabulünde, Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahsettiğini ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade ettiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul ettiği anımsatıldı.

Türkevi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gürcistan'ın, asrın felaketi sonrası desteğine bir kez daha teşekkürlerini sunduğu, iki ülke ticaret hacminin 3 milyar dolar düzeyinden 5 milyar dolara revize edilebileceğini söylediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Koridor'un hayata geçirilmesinin öneminden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun süratle operasyonel hale getirilmesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'daki FETÖ okullarının kapatılarak mal varlıklarının dondurulmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda Gürcistan yönetiminin attığı adımları tebrik etti."

"Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, söz konusu görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında, "BM 78'inci Genel Kurul temaslarımız kapsamında, komşumuz Gürcistan'ın Başbakanı Irakli Garibaşvili ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmelerimiz ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." ifadesini kullandı.
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