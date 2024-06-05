  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Rusya'ya karşı savaşa girip bakın ne yapacak! Eski albay, Ankara'nın 31 ülkeyi ters köşeye düşüreceği hamleyi açıkladı

Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı

Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

Allah böyle valilerin sayısını artırsın! Mesaiye geç giden kurum müdürüne öyle bir ders verdi ki...

Bakan Şimşek'ten ''ilk yılın muhasebesi'' paylaşımı

500 ve 1000 liralık banknotlarla ilgili daha önce duyulmadık sözler! Merkez Bankası Başkanı Türkiye'ye duyurdu

Müslüman ülke liderleri uyanın artık! Eli kanlı Netanyahu’dan yeni tehdit!

Yonca Evcimik’ten Başkan Erdoğan’a mektup! “Dünyaya örnek olabiliriz”

Vatandaşlar bankalara akın etti! Herkes varını yoğunu, parasını oraya koyuyor

Gerçekler sonradan ortaya çıkıyor! Mourınho’nun sözleşmesinde özel madde!
Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-06-05 17:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, Teknik Direktör Okan Buruk ve genç sporcular yer aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı çubuklu Galatasaray formasını Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan ve Galatasaray heyeti, takımın bu sezon kazandığı kupalarla birlikte fotoğraf çektirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Galatasaraylı o oyuncuya çılgın teklif! Kesenin ağzını açtılar
Galatasaraylı o oyuncuya çılgın teklif! Kesenin ağzını açtılar

Spor

Galatasaraylı o oyuncuya çılgın teklif! Kesenin ağzını açtılar

Mourinho Galatasaray'dan ilk golü yedi! Fenerbahçe taraftarı kızdı
Mourinho Galatasaray'dan ilk golü yedi! Fenerbahçe taraftarı kızdı

Sosyal Medya

Mourinho Galatasaray'dan ilk golü yedi! Fenerbahçe taraftarı kızdı

Ali Koç milyon euroları çöpe atacak! Bir Cengiz Ünder fiyaskosu daha, kimse istemiyor
Ali Koç milyon euroları çöpe atacak! Bir Cengiz Ünder fiyaskosu daha, kimse istemiyor

Spor

Ali Koç milyon euroları çöpe atacak! Bir Cengiz Ünder fiyaskosu daha, kimse istemiyor

Fenerbahçelilerin sandıkta seçtiği ismi tanımayacak! Cumhuriyetçi Ali Koç diktatörlüğünü ilan etti
Fenerbahçelilerin sandıkta seçtiği ismi tanımayacak! Cumhuriyetçi Ali Koç diktatörlüğünü ilan etti

Spor

Fenerbahçelilerin sandıkta seçtiği ismi tanımayacak! Cumhuriyetçi Ali Koç diktatörlüğünü ilan etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23