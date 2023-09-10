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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-09-10 10:22:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

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