  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-07-11 20:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Washington'daki temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Washington'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma iş birliği ve uluslararası meseleler ele alındı. Ayrıca, bölgesel güvenlik konuları ve NATO'nun geleceği üzerine de önemli değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23