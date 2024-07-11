Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi nedeniyle bulunduğu Washington'daki temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Washington'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, savunma iş birliği ve uluslararası meseleler ele alındı. Ayrıca, bölgesel güvenlik konuları ve NATO'nun geleceği üzerine de önemli değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.