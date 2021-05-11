Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin için şiir seslendirdi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan'ın seslendirdiği 'Kardan Aydınlık' şiirini sosyal medya hesabından paylaştı.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirdi. Ardı arkası kesilmeyen saldırılara tepkiler devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği 'Kardan Aydınlık' şiirini paylaştı.
Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık isimli şiiri seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yayınlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer aldı.