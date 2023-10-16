Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin diplomasisi! İngiltere Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.
Filistin meselesi görüşüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.
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