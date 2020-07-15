Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cü alçaklardan hesabını hukuk önünde soruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hoşgeldiniz.

Vatanı, milleti, vatanı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimiz için Allah'tan rahmet diliyorum.

Gazilerimizi de şükranla yad ediyorum.

Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi babayı teselli edecek bir mahiyette hiçbir söz yoktur.

Bunun için Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum.

Aynı şekilde eşini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir.

Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin.

Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize, Türkiye Cumhrubaşkanı sıfatı ile minnettarlığımızı ifade ediyorum.

Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından bir parçadır.

Özellikle yetim ve öksüzleri de yine milletimize emanettir. Milletçe bu emanetlere sahip çıkacak, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

Milletlerin tarihlerinde merhum Cengiz Aytmatov'un o veciz ifadesi ile 'Bir günü bir asra bedel' anlar olur. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihinde işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır.

FETÖ'cü hainlerin kurşunları karşısında istikbaline sahip çıkan milletimiz, topyekün bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir.

FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'un ardından çok daha etkili ve kararlı tedbirler aldık.

15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG'ye kadar tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır.

15 Temmuz demokrasimize güç katmanın yanı sıra, ülkemizin terörle mücadelesinde de bir milat olmuştur.

Doğu Akdeniz'de attığımız adımlarla haklılığımızı ortaya koyduk.

Türkiye bugün milli güvenliğine yönelik tehditleri, kendi imkanlarıyla kaynağında yok edecek güç ve kabiliyete ulaşmış bir ülkedir.

251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü alçaklardan da işlediği cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz.

Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik.

Dost ve kardeş ülkeler örgüte karşı aldıkları önlemleri giderek artırıyor.