Cumhurbaşkanı Erdoğan felaket bölgesinde
Kahramanmaraş programını iptal eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Manavgat'ta orman yangınlarından etkilenen bölgelerde havadan incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.
Bilgi alacak Marmaris'e geçecek
Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere yangın bölgesine gitti. Erdoğan'ın Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing ve incelemeden sonra Marmaris'e hareket etmesi bekleniyor.
Afet bölgesi ilan edilmişti
Erdoğan, gün içinde sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgiyle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıklamıştı.