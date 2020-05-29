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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih" sondaj gemisini uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabb'im inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Hayırlı yolculuklar. Allah kazadan beladan muhafaza etsin"

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:24:34 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih" sondaj gemisini uğurladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere sefere çıkan Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"i uğurladı.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde sefere çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik botundan sondaj gemisini uğurladı.

Erdoğan, el sallayarak selamladığı mürettebata, "Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabb'im inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Hayırlı yolculuklar. Allah kazadan beladan muhafaza etsin." diye seslendi.

Mürettebat, Erdoğan'ın selamına gemi düdüğü ve siren sesleriyle karşılık verdi.


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