  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'dan tekbirlerle Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'dan tekbirlerle Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı

Cuma namazını Eyüpsultan Camii kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışı vatandaşların tekbirleri eşliğinde herkesin merakla beklediği müjdeyi açıklayacağı Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:11:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'dan tekbirlerle Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ve dünyanın yakından takip ettiği müjdeyi açıklamak için Cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan'ın aracına bindiği sırada tekbirler getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını müjdeyi, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadeleriyle duyurmuştu.

Erdoğan, tekbirlerle Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan vatandaşların tekbirleri eşliğinde Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı.

Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin doğal gaz rezervi keşfi olduğu ifade ediliyor.

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Tuna-1 bloğunda 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğu ve Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı iddia edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?
Gündem

Lübnan'daki patlama bölgedeki enerji dengelerini etkileyecek mi?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Enerji Stratejileri ve Araştırmaları Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Lübnan'daki patlamanın ile..
Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım
Gündem

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk: Doğu Akdeniz'de geri adım atalım

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi desteklemesi gereken emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin geri adım atması gerektiğini belirtip, haydutlar..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı