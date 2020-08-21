Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'dan tekbirlerle Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ve dünyanın yakından takip ettiği müjdeyi açıklamak için Cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geçti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan'ın aracına bindiği sırada tekbirler getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını müjdeyi, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadeleriyle duyurmuştu.

Erdoğan, tekbirlerle Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan vatandaşların tekbirleri eşliğinde Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı.

Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin doğal gaz rezervi keşfi olduğu ifade ediliyor.

Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Tuna-1 bloğunda 800 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğu ve Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı iddia edildi.