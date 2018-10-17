Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT çıkarsa dengeler bozulur

Grup toplantısında “Bir kesimi memnun etmek için ülkenin tüm dengelerini bozamayız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT tartışmasına da noktayı koydu.

“Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyasının siyasi ranta dönüştürüldüğünü ifade eden Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol açıktır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için kurulan bir dernek dahi var. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacaktır. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz. Sosyal Güvenlik Kurumunun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor.



BUNA ADALET DENMEZ



Bu teklifin maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Biz ekonomide bir ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı? Ben bunu milletimize soruyorum. Ekonomik kurtuluş savaşının verildiği dönemde bir taraftan domates, patates, biber, un ekmek, çocuk bezi gibi ürünlerin satışında fırsatçıların türedi, diğer taraftan ise emeklilikte yaşa takılanlar konusunun gündeme geldi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez. Ayrıca tüm emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye veriyoruz. Ülkemizin imkânları arttıkça emeklilerimizin de durumunu iyileştireceğiz.



BEDELİ AĞIR OLUR



Bir kesimi memnun etmek adına ülkenin tüm dengelerinin bozulmasına da gönlümüz rıza gösteremez. Kaldı ki bu adım ya da bu kampanya bir siyasi ranta dönüştürülmemelidir. Bu olursa bedeli ülkemize çok ağır olur. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerden önemli bir bölümü emekli maaşı almaya başladıktan sonra da resmî ya da gayriresmî olarak çalışmayı sürdürecektir. Hakikat bu iken göz göre göre sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın, yeni bir felaketin içine niye sürükleyelim. Meclis’te bu konuyu gündeme getiren partileri bu gerçekler ışığında yeniden bir durum değerlendirmesi yapmaya davet ediyorum. Gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım.

Erdoğan ile Bahçeli Beştepe’de bir araya geldi. Görüşmenin gündemini ‘yerelde ittifak’ konusu oluşturdu.