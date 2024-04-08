  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimizde çok büyük bir altın rezervi olduğuna inanılıyor! Bölgedeki arazilere el konuldu

CHP’ye yanlayan Süleymancıların liderinin yanındaki isim herkesi şok etmişti! Ve bir bomba daha patladı

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Süleyman Soylu'yu çılgına çeviren skandal

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

Ramazan Bayramı öncesi Türkiye'ye ilan edildi! Gabar'dan sonra bir ilimizden daha petrol fışkırabilir

Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama! Tüm Türkiye’ye az önce böyle duyurdu

Memurlara 6 haneli maaş zammı geliyor!

İYİ Parti'de genel başkanlığın ilk adayı belli oldu

F-35'in yeni yazılımı uçağı çökertti! Program süresiz olarak ertelendi! Yunanistan'ın hayali ise başka bahara kaldı!

Blinken'den Çin'e uyarı! Kararlılığımız sürecek
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-04-08 18:28:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ülkede gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerin Endonezya halkı için hayırlara vesile olması dileğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo’yla iki ülke ilişkilerinin seyri konusunda yakalanan ivmenin halefi Subianto’yla da sürmesini beklediğini belirtti. Erdoğan, Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalarla mücadele konusunda gayretlerin artırılması gerektiğini de söyledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Widodo’nun Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'
Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'

Gündem

Taksim'deki 'Gazze oyunu'na Destici'den tepki! 'Kabul edilebilir değil'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?
Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?

Gündem

Oyunu gör Türkiye! Terörist Gazze'yi savunur mu?

Almanya'nın soykırım davası başladı! ''Gazze'de suç ortağı''
Almanya'nın soykırım davası başladı! ''Gazze'de suç ortağı''

Dünya

Almanya'nın soykırım davası başladı! ''Gazze'de suç ortağı''

Erdoğan’dan seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye ilan edildi
Erdoğan’dan seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye ilan edildi

Siyaset

Erdoğan’dan seçim sonrası flaş karar! Tüm Türkiye’ye ilan edildi

Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde
Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde

Gündem

Halid Meşal'in Erdoğan hakkındaki sözleri dünya gündeminde

Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?
Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?

Gündem

Taksim'de polisin yüzüne tükürmüştü! Rumeysa bu sen misin?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23