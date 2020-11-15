Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede ayağa kaldıracağız
İstanbul Boğazı’nda Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." dedi.
İstanbul Üsküdar'da bulunan Vaniköy Camisi'nde çıkan yangına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Bugün İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.
Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız.