Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye İsrail'e açılan davaya müdahil oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan Filistin'de katliam yapan terör devleti İsrail'e kötü haberi verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'e açılan davaya Türkiye'nin dahil olacağını söyledi.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalar şöyle:

Bölgemiz gerçekten sancılı günler yaşamaktadır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 2,5 yılını doldurdu. Savaşın kısa vadede sona erme ihtimali henüz ufukta görünmüyor.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesiyle Gazze krizinde yeni bir sınır aşıldı.

Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz, saldırgan tavrı Bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Amerika başta olmak üzere batılı aktörler ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda. Ateşkes görüşmelerinden umutları yeşertecek bir sonuç çıkmadı.

Kaçana kaç tazıya tut politikası sürdükçe İsrail, Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yaymak için geri çekinmeyecektir.

TÜRKİYE'DEN YENİ İSRAİL ADIMI!

Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mâl olan bu barbarlığın sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

Meclis hukuk heyetimiz İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik dilekçemizi 7 Ağustos'ta Adalet Divanına teslim edecektir. Türkiye adına resmî başvurumuzu inşallah böylece yapmış olacağız.

'BAYRAĞIMIZA VE MİLLETİMİZE DİL UZATAN SOSYAL MEDYA ŞAKLABANLARINI RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İsrail'in soykırım politikasına en net tepkiyi veren biziz. Ülkemizin bu tavrının Netanyahu hükümetinde nasıl bir rahatsızlık oluşturduğunu görmekteyiz. Klavye soytarılığına özenenlere bayrağımıza ve milletimize dil uzatan sosyal medya şaklabanlarını rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir. Masumların gözyaşı üzerinden ikbal devşirme heveslenenler ne kadar büyük bir gaflete düştüklerini er ya da geç anlayacaklardır.

Güçlü Türkiye inşallah bölgemizde barışın teminatı olacaktır. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan ülkemiz kimsesizlerin kimsesi olma vasfını koruyacaktır.