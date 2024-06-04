Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban bayramı tatili 9 gün
Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 9 günlük tatil imkanı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan bayram tatiline ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 9 günlük tatil imkanı sağlamış oluyoruz.
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