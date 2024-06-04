  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban bayramı tatili 9 gün
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban bayramı tatili 9 gün

Yeniakit Publisher
2024-06-04 19:17:00 - 2024-06-04 19:21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban bayramı tatili 9 gün

Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 9 günlük tatil imkanı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan bayram tatiline ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 9 günlük tatil imkanı sağlamış oluyoruz.

Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'la ilgili "yok artık" dedirten iddia! Yine aynı sakızı çiğnedi
Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'la ilgili "yok artık" dedirten iddia! Yine aynı sakızı çiğnedi

Medya

Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'la ilgili "yok artık" dedirten iddia! Yine aynı sakızı çiğnedi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih'in idam ettiği Çandarlı Halil Paşa'nın torunundan provokasyon
Fatih'in idam ettiği Çandarlı Halil Paşa'nın torunundan provokasyon

Gündem

Fatih'in idam ettiği Çandarlı Halil Paşa'nın torunundan provokasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya çağrı yaptı: Harekete geçin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya çağrı yaptı: Harekete geçin!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya çağrı yaptı: Harekete geçin!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23