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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya liderleri şimdiden arayarak tebrik etmeye başladı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya liderleri şimdiden arayarak tebrik etmeye başladı!

Yeniakit Publisher
2023-05-26 23:38:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya liderleri şimdiden arayarak tebrik etmeye başladı!

A Haber ATV ortak canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerini 28 Mayıs için şimdiden kendisini arayarak tebrik ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ATV ortak canlı yayınında konuştu.

Muhalefetin seçim politikasını eleştiren Erdoğan, "Biz bağımsız güçlü Türkiye'yi kurmaya çalışırken onlar bölünmüş Türkiye istiyorlar. Biz pazar günü seçimi aldığımızda onların hesapları tutmayacak. Bunlar paramparça olacaklar, duman olacaklar. Bunların bir kısmı veya tamamı emekliye ayrılacak. Bunların uluslararası platformdaki ağırlığı ne? Kilosu ne? Buna baktığımızda bunu göremezsin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderlerinin şimdiden kendisini arayarak 28 Mayıs için tebrik ettiklerini belirttiği açıklamasına şöyle devam etti:

Zatımı dünyadaki liderler yoğun bir şekilde arıyorlar 'ben önce geleyim, törene geleyim' diye. Onlar da tüm kamuoyu araştırmalarını takip ediyorlar. Biz de pazar gününü görelim, sizi ararız diyoruz. Bu konuda bazı şeyleri hemen konuşursak yanlış olur.
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