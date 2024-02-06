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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye basıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğmeye basıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-06 14:40:00 - 2024-02-06 15:01:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diliyorum. Zamanında müdahale ile hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye ayrım yapmadan terör örgütleri ve destekçileriyle kararlı mücadelesini sürdürecektir. Bu arada yaralılardan bir tanesin hakka yürümüştür, Allah'tan rahmet diliyorum.

"AZİZ HATIRALARINI KALBİMİZDE YAŞATACAĞIZ"

Deprem bölgesinde yıkılan binaların 99 öncesi inşaat standartlarında yapılmış olması, felaketin boyutunu daha fazla artırmıştır. Kahramanmaraş depremleri insanlık tarihinin en sarsıcı felaketleri olarak kayda geçti. Kaybettiğimiz 53 bin 537 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını hep kalbimizde yaşatacağız.

 Milletimiz 6 Şubat depremlerinde bu imtihanı başarıyla vermiştir. Asrın felaketinin altından asrın dayanışması ile kalkmayı başardık.

Depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. Bu elim tarihi afet ve milli dayanışma günü haline getirerek geleceğimizi daha güçlü, güvenli bir şekilde inşa etmenin yollarını arayacağız. Facianın ilk anından itibaren 85 milyon tek vücut olarak depremzedelerin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize şükranlarımı sunuyorum.
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Kalbini parçalayan acısına, soğuğa çamura tüm olumsuzluklara meydan okuyarak, kendisinin ailesinin şehrine sahip çıkan vatandaşlarımızın fedakarlıklarını anlatacak söz bulmak kolay değil, Allah hepsinden razı olsun.

Depremin yıkım etkisi oradan sınırlarımızı aşarak devam ediyordu. Depremin ardından binaların 39 bini yıkılmış, 69 bini acil yıkılacak 200 bini hasarlı bina ortaya çıkmıştır.

Deprem bölgesinde650 bin personel görevlendirerek tüm hizmetlerin sürekli verilebilmesi için temin ettik. Enkaz altından kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi. Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırlar kırsaldakilerle birlikte 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. Arından kurduğumuz 215 bin konteyner ile depremzedelerimize barınma imkanı sağladık. Kamu kurumlarımıza ait tesislerde 1,2 milyon vatandaşımızı misafir ettik. 350 bin haneye kira desteği ödemesi yaptık. Mayıs seçimlerinde 1 milyona yakın vatandaşımızın üniversite sınavında öğrencilerimizin bölgeye gidiş dönüşümüzü sağladık. THY'mizin tüm iş yerlerimizin yükünü hafifletmek için 111 kişi için 980 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Deprem bölgesine 107 milyar lira kaynak aktardık.

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