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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de Somali Cumhurbaşkanı'nı ağırladı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de Somali Cumhurbaşkanı'nı ağırladı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 17:35:00 - 2023-10-27 17:38:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşmede, Gazze'ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında katliama dönüşen saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım götürme çabaları ve insani ateşkes için atılması gereken adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mazlum Filistin halkına destek için Müslüman ülkelerden gelen mesajların önemli olduğunu, bölgede kalıcı barış ve istikrara ancak birlik içinde hareket ederek ulaşılabileceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-Somali ilişkileri, terörle mücadele ve ekonomik iş birliği alanlarında atılabilecek adımlar da ele alındı.


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