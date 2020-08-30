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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki tehditlere boyun eğmeyeceğiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki tehditlere boyun eğmeyeceğiz

"30 Ağustos Zafer Bayramı" törenleri için Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Doğu Akdeniz'de tehdit diline boyun eğmeyecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:58:00 - 2020-08-30 12:01:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki tehditlere boyun eğmeyeceğiz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98'inci yıldönümü törenleri için Anıtkabir'e geldi. Törenlere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve bakanlar da katıldı.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları yazdı:

"Bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünde Zat-ı Alinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşımak için çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir"

Törenler Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabulü ile devam edecek.

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