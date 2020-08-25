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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile birlikte açtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile birlikte açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 16:27:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile birlikte açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı "Malazgirt Zaferi"nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Beraberindeki heyetle birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştiren Erdoğan burada kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Bugün gerek Selçuklu’nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede Ahlat’ta gerekse buradan inşallah yarın sabah çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte külliyemizin açılışını yapacağız. Bu vesile ile bu güzel gençlik kampımızın gençlerimize hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Gerek İçişleri Bakanlığımıza gerekse işletmesini yürütecek Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından kurdelenin kesilmesi sonrası Erdoğan beraberindeki heyet ile birlikte gençlik kampını ziyaret ettikten sonra buradan ayrıldı.

 

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