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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:38:25 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır."
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