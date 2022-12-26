Cumhurbaşkanı Erdoğan dev doğal gaz keşfini açıkladı

Karadeniz'deki dev doğal gaz keşfini 58 milyar metreküp olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Enerjide dışa bağımlılığın azalmasını temel hedeflerimizden biri olarak belirleyeceğiz. Biraz hızlan diyorum. Artık biz de Filyos'a mı gideriz nereye olursa artık. Kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik. Petrol ve doğal gaz arama çalışmasından gerek içereden gerek dışardan baskılara maruz kaldık. Bizi geriletmek isteyen her oyunu bozduk. Kimseden izin almadan bu işleri tek başımıza yürütüyoruz. Bu çabaların karşılığını Karadeniz'de 320 milyar metreküplük keşifle aldık.

"Doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız"

Türkmenistan'a niye gittik? Bu adımları atmak için. Türkmenistan-Azerbaycan birlikte inşallah bir başka adım atalım diyoruz. Hazar'ın merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız."

58 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi

Bu 540 milyon metroküpe çıktı. Denizaltı ve kara tesislerinin inşaatına başaldık. Bir zamanlar karada bulup burada bir şey yok deyip betonla kapatıyorlardı. Çaycuma 1 sondaj sahasında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti.

Doğal gazın değeri 1 trilyon dolar

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervinin karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır.