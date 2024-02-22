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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de vatandaşlara hitap ediyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de vatandaşlara hitap ediyor

Yeniakit Publisher
2024-02-22 15:06:00 - 2024-02-22 15:24:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'nin 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

10 aylık bir hasretin ardından sizlerle beraberiz. Mayıs ayındaki seçimlerde Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığında yüzde 44, milletvekili seçimlerinde yüzde 45 destek verdiniz. Denizli'den yüzde 50'nin üzerinde oy bekliyoruz. Ülkemizi 21 yılda nasıl asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluşturduysak, Türkiye Yüzyılı'nın inşası da bize nasip olacak.

Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz değil mi? Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarından en ağır hakaretleri yapmaktan çekinmiyorlar. Hem Cumhurbaşkanı adayları hem Cumhurbaşkanı yardımcıları için bizim yaptığımız eleştirilerden daha fazlasını kendileri söylüyor. Bunların ülkeye eser kazandırmak ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok.

Doğru yanlış bakmadan her şeye karşı çıkmanın hali yalancı çobana benzer. Ülkemizdeki muhalefetin durumu böyle. Biz kimin ne yaptığına, ne dediğine bakmadan kendi işimize bakıyoruz.
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Ülkemizi, Cumhuriyetimizin ilk asrının kalkınma hamlesi 2023 hedefleriyle biz buluşturduk. Cumhuriyetimizin ikinci asrının vizyonu Türkiye Yüzyılı'na da biz kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimleri şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak adımların yolu olarak görüyoruz.

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