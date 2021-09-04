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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan daveti geri çevirmedi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan daveti geri çevirmedi

Rize'de vatandaşların çay davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahalle kıraathanesinde çay içti.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 23:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan daveti geri çevirmedi

Rize'de vatandaşların çay davetini geri çevirmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahalle kıraathanesinde çay içti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki temasları kapsamında Salarha Tüneli Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, açılışın ardından vatandaşların davetini geri çevirmeyerek mahalle kıraathanesinde çay içti.

Vatandaşların taleplerini not aldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda bekleyen vatandaşlarla da sohbet etti.

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