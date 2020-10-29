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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Davetliler tebriklerini, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde mesafe kuralına uygun şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı selamlayarak sundu

Yeniakit Publisher
2020-10-29 13:17:53 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Külliyenin ana bina girişinde düzenlenen törende, davetliler, koronavirüs salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde mesafe kuralına uygun şekilde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

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