Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşı tedbirlerine ilişkin, "Bir defa bu tür partiler, otellerde olsun, villalarda, şurada, burada olsun yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacaktır. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeylerin olduğunu görür, tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ömer Öztürk Camisi çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Erdoğan bir gazetecinin, "Yılbaşında villalarda kutlama yapılacağına dair haberler gündemde oldukça yer alıyor. Ek tedbirler gündemde mi?" şeklindeki sorusu üzerine, pazartesi günü kabine toplantısı yapılacağını ifade etti.

Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bir defa bu tür partiler, otellerde olsun, villalarda, şurada, burada olsun yani bütün güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacaktır. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Yani istihbaratımız nerede bu tür şeylerin olduğunu görür, tespit ederse oralara gerekli operasyonu yapar. Çünkü bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere de fırsat vermeye niyetimiz yok. Biz devletsek, devlet olarak bizim görevimiz nedir? İnsanımızın sağlığını, hayatını korumaktır. Sonra ne diyecekler Allah göstermesin herhangi bir şey olduğu zaman 'Bak, devlet nerede? Devlet tedbirini almadı? Devlet gerekeni yapmadı?' Buna fırsat veremeyiz. Onun için başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere, istihbaratımız her türlü tedbiri alarak bu işlerin üzerine gidecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

- "İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz devam ediyor"

Bir gazetecinin "İsrail ile Türkiye'nin son dönemde ilişkileri yeniden tesis etmeye başladığı yönündeki haberlere yorumunuz nedir?" şeklindeki soruya da Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bu konuda yani bizim İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Yani burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz bazı ülkelerle olduğu gibi. Zaten en tepe noktada bu tür sıkıntılar olmamış olsa İsrail ile münasebetler çok daha farklı olabilirdi. Bir de tabii İsrail'in özellikle Filistin politikası, Türkiye ile adeta bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil. İsrail'in Filistin'deki kardeşlerimize karşı takındığı tavrı kabul etmemiz mümkün değil. Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil. Bu bizim ne adalet anlayışımıza, ne ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik yaklaşım noktasında bizim İsrail ile ayrıştığımız noktadır. Yoksa biz gönlümüz arzu eder ki onlarla da münasebetlerimizi daha iyi bir noktaya taşıyalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin sorusu üzerine de "Maalesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Ben her gün, gün aşırı oğlu Hüseyin ile görüşüyorum, ondan bilgileri alıyorum. Rabb'imden şifalar diliyorum inşallah." diye konuştu.

Erdoğan, "Yılbaşında İstanbul'da mı?" olacaksınız şeklindeki soruya da büyük ihtimalle İstanbul'da olacağını söyledi.

