  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:38:23 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Ömer Öztürk Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ömer Öztürk Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Daha sonra vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, Kaldırım Caddesi üzerinde yöresel ürünler satan bir dükkana girerek alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mağazadan aldığı cevizli sucukla lokumu basın mensuplarına ikram etti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz
Dünya

Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), terör devleti İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiğini duyurdu. ..
İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'
Gündem

İmamoğlu hangi ülkede olduğunu unuttu! 'Noel bu coğrafyanın kadim bayramı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun twitter hesabından yaptığı 'noel' paylaşımında Hristiyanların adetini coğrafyamıza mal etmesine tepki yağdı...
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!
Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Kendisini ‘ilahiyatçı’ etiketiyle pazarlayan laikçi solak zihniyetin savunucusu Cemil Kılıç sosyal medya üzerinden İslam’a el uzatmaya devam..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay