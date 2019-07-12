Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı.12 Temmuz 2019 Cuma 15:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Kısıklı’da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camisi’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada namazını kıldıktan sonra Dolmabahçe’de bulunan çalışma ofisine gitmek üzere camiden ayrıldı.
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